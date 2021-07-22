Цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

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Цена бензина марки "Премиум-95", он же Аи-95, в европейской части России за последние два дня дважды обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 достигла отметки 60,029 тысяч рублей за тонну. Таким образом, она увеличилась на 0,3% по сравнению с показателем предыдущего дня.

Между тем Аи-92 обновляет рекорд уже пятые сутки подряд. За последний день бензин этой марки подорожал на 0,94%, до 57,597 тысячи рублей за тонну.

Эксперты полагают, что данная тенденция обусловлена в первую очередь увеличением спроса на нефтепродукты.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что стабилизация биржевых цен на бензин может произойти в конце июля текущего года. По его словам, этому поспособствует завершение планового обслуживания производства на нефтеперерабатывающих заводах.

