В Минэнерго рассказали, когда ожидать стабилизацию биржевых цен на бензин

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Стабилизация биржевых цен на бензин может произойти в конце июля, ей должно поспособствовать завершение планового обслуживания производства на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго РФ.

"Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен. Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны", – заявил замглавы министерства Павел Сорокин, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее в среду, 21 июля, цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум с июля 2020 года. Она за день выросла на 0,6% и достигла 59,85 тысячи рублей за тонну. Таким образом, было обновлено рекордное значение за 3 июля 2020 года – 59,78 тысячи рублей за тонну.

Аналогично обновилась биржевая стоимость бензина Аи-92, причем уже третий день подряд. Рост также составил 0,6% и достиг 57,06 тысячи рублей за тонну.