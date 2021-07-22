Столичный НПЗ начал выпуск экотоплива для морских лайнеров

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Газпром нефти" начал производство судового топлива с высокими экологическими характеристиками, рассказали в пресс-службе предприятия.

Топливо производится с пониженным содержанием серы. Применять его планируется и на внутренних, и на международных маршрутах морских перевозок.

"Газпром нефть" одна из первых в России вывела на рынок низкосернистое судовое топливо, отвечающее глобальным экологическим требованиям. Благодаря высокому качеству и оптимальным рецептурам наши продукты пользуются стабильным спросом и поставляются в большинство российских портов", – заявил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

Он подчеркнул, что разработка нового гибридного топлива на базе Московского НПЗ позволяет оптимизировать логистику поставок и расширить географию реализации продукции.

Отмечается, что выпуск экологического топлива стал следствием программы модернизации нефтеперерабатывающего предприятия. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров напомнил о работе очистных сооружений "Биосфера", благодаря которым МНПЗ работает на замкнутом цикле водообращения.

Ранее стало известно, что Московский НПЗ увеличил объем переработки на 20%. Больший объем топлива стало возможно производить благодаря запуску нового комплекса "Евро+".