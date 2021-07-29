Цена на бензин Аи-92 на бирже снова растет

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Биржевой территориальный индекс бензина марки "Регуляр-92" по итогам торгов вырос после четырех подряд дней падения. Его цена за день выросла на 0,9% – до 57,34 тысячи рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В то же время индекс бензина марки "Премиум-95" продолжил снижаться. Его стоимость уменьшилась на 0,1% – до 58,56 тысячи рублей за тонну. Снижение цены на Аи-95 отмечается пятый день подряд.

Биржевые индексы этих видов топлива начали падать 23 июля после недели роста и нескольких ценовых рекордов.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась за день на 1,4% – до 42,72 тысячи рублей за тонну. Стоимость топочного мазута выросла на 1% – до 23,9 тысячи рублей за тонну, дизельного топлива – на 0,1%, до 51,28 тысячи рублей за тонну.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что рост оптовых цен на бензин не окажет существенного влияния на розничные цены на автозаправочных станциях.

По его словам, на данный момент для сдерживания роста цен используется специальный механизм повышенных выплат производителям топлива, однако если его окажется мало, то власти примут дополнительные меры, в том числе в виде ограничения экспорта бензина.