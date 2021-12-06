Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

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Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей", – следует из текста закона.

В 2021 году федеральный МРОТ составляет 12 792 рубля. Таким образом, в следующем году индексация составит 8,6%.

Принятие поправки о повышении величины минимального размера оплаты труда ранее инициировал российский лидер. Также Владимир Путин поручил в 2022 году повысить прожиточный минимум на 1 тысячу рублей, до 12 654.

Президент отметил, что в изначальной версии проекта федерального бюджета на 2022 год была заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.