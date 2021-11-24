Госдума приняла закон о бюджете РФ на 2022–2024 годы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
Согласно ему, доходы бюджета России в 2022 году составят 25,021 триллиона рублей, в 2023 году – 25,540 триллиона рублей, а в 2024 году – 25,831 триллиона рублей.
Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 триллиона рублей, в 2023 году – 25,241 триллиона рублей, в 2024 году – 26,354 триллиона рублей.
Кроме того, в соответствии с законом в следующие два года бюджет будет профицитным. Его сформировали, исходя из прогноза роста ВВП страны в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% – до 133,328 триллиона рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% – до 24,407 триллиона рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8%.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. Согласно решению президента, индексация составит более 8%. Принятие законопроекта поспособствует повышению зарплаты около 2,7 миллиона работников.
Поправки о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в Госдуму внес Владимир Путин.
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