Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, сообщил на заседании комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Сразу хочу сказать, это поправки в базовые законы, которые будут рассматривать наши коллеги из социального комитета. Но мы с вами прекрасно понимаем <...>, что поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием", – приводит РИА Новости его слова.

Владимир Путин поручил в 2022 году повысить прожиточный минимум на одну тысячу рублей, до 12 654 рублей, и увеличить минимальный размер оплаты труда на 8,6%, до 13 890 рублей в месяц.

Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.

Госдума рассмотрит данные поправки до 24 ноября. Андрей Макаров выразил уверенность, что все фракции, независимо от политических взглядов, поддержат изменения.

