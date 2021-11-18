Голикова рассказала, кого затронет повышение МРОТ и прожиточного минимума

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Повышение минимального размера оплаты труда, а также прожиточного минимума затронет порядка 19 миллионов россиян. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"От индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 миллионов наших граждан", – приводит ее слова ТАСС.
Относительно индексации МРОТ вице-премьер добавила, что она коснется зарплат в бюджетном и внебюджетном секторах экономики, а именно трех миллионов россиян.
Ранее Владимир Путин поручил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ на 8,6%, выше уровня инфляции. Таким образом, первый увеличится на тысячу рублей и составит 12 654 рубля, а второй – вырастет до 13 890 рублей в месяц.
Путин поручил повысить прожиточный минимум в РФ на тысячу рублей в 2022 году
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