Очевидец рассказала о стрельбе в столичном центре госуслуг

07 декабря, 20:08
Женщина объяснила, что работает на третьем этаже в том же здании, где располагается МФЦ, который занимает первые два этажа. По ее словам, в самом начале убежать удалось лишь работникам второго этажа.
"Девочкам с МФЦ стали звонить, они эвакуировались через черный ход. Кричали, что все по-настоящему. Стреляют. И когда уже сказали про охранника, это очень страшно. Мы с ним утром здоровались", – рассказала свидетель произошедшего.
Женщина отметила, что трагедия могла произойти и с ней.
"Уже попрощалась с жизнью. <...> Сказала мужу: "Воспитай дочку достойно", – поделилась она.
Очевидец также рассказала, что мужчина, устроивший стрельбу, и раньше приходил в центр госуслуг. По ее словам, злоумышленник был неадекватным.
"Сказали, что, когда его уже задержали, он был с проводами. И жертв было бы больше, у него заклинило оружие", – подчеркнула женщина.
Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский". Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета. В результате нападения погибли два человека. Еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.
В СК также рассказали, что стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, он был в невменяемом состоянии.
Открывший стрельбу в московском центре госуслуг был в невменяемом состоянии – источник
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