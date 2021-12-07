Очевидец рассказала о стрельбе в столичном центре госуслуг

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Во время выстрелов в центре госуслуг на юго-востоке Москвы работающих в здании сотрудников попросили запереться в кабинетах и выключить свет. Об этом рассказала очевидец произошедшего.

Женщина объяснила, что работает на третьем этаже в том же здании, где располагается МФЦ, который занимает первые два этажа. По ее словам, в самом начале убежать удалось лишь работникам второго этажа.

"Девочкам с МФЦ стали звонить, они эвакуировались через черный ход. Кричали, что все по-настоящему. Стреляют. И когда уже сказали про охранника, это очень страшно. Мы с ним утром здоровались", – рассказала свидетель произошедшего.

Женщина отметила, что трагедия могла произойти и с ней.

"Уже попрощалась с жизнью. <...> Сказала мужу: "Воспитай дочку достойно", – поделилась она.

Очевидец также рассказала, что мужчина, устроивший стрельбу, и раньше приходил в центр госуслуг. По ее словам, злоумышленник был неадекватным.

"Сказали, что, когда его уже задержали, он был с проводами. И жертв было бы больше, у него заклинило оружие", – подчеркнула женщина.

Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский". Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета. В результате нападения погибли два человека. Еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

В СК также рассказали, что стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, он был в невменяемом состоянии.

