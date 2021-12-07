Однофамилец стрелка опроверг свою причастность к ЧП в столичном центре госуслуг

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сергей Глазов, фотографии которого опубликовали в новостях о стрельбе в столичном центре госуслуг, по делу о котором был задержан его тезка, опроверг свою причастность к инциденту. Мужчина записал видеообращение, а также опубликовал текстовый комментарий на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее телеграм-каналы и некоторые российские СМИ сообщили, что стрелком в центре госуслуг является 45-летний Сергей Глазов. СМИ начали публиковать фотографии мужчины. Однако позднее выяснилось, что на фото изображен другой мужчина.

"Я – вот, собираю кухню. Что там говорят, это все ложь", – написал Глазов, еще раз подчеркнув, что никого не убивал и к ЧП не имеет отношения.

Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета. В результате нападения погибли два человека. Еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.

Вооруженного ножом и пистолетом злоумышленника задержал сотрудник миграционного подразделения полиции. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

В СК также рассказали, что стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, он был в невменяемом состоянии.