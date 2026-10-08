Сергунина рассказала о московских победителях конкурса "Знай наших"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На конкурсе растущих российских брендов "Знай наших" отметили столичную систему поддержки регионального бизнеса. Москва удостоена награды за комплекс мер, включающий гранты, акселераторы, программы продвижения и другие инструменты, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Москва также стала лидером по числу компаний – лауреатов конкурса. В топ-15 победителей в основных номинациях – сразу пять столичных производителей, а всего награды получили более 50 городских брендов. Половина из них – участники программы "Сделано в Москве", – рассказала она.

Одна из компаний-победителей присоединилась к проекту "Сделано в Москве" четыре года назад. За это время небольшой бренд с командой из четырех человек, выпускающий декоративную косметику, увеличил штат до 60 сотрудников, а его оборот вырос в 24 раза.

Всего программа объединяет уже свыше 7,5 тысячи столичных предприятий. Они производят продукцию в 35 разных категориях. За четыре года проект помог участникам дополнительно заработать 3,6 миллиарда рублей, а фестивальные площадки и маркеты посетили более 18 миллионов человек. Недавно был обновлен онлайн-шоурум "Сделано в Москве": он стал еще удобнее как для покупателей, так и для представителей бизнеса.



С начала года резиденты программы при поддержке города продали 440 тысяч товаров – от одежды и аксессуаров до предметов декора для дома и продуктов питания.

Конкурс "Знай наших" проходит с 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс" при поддержке "ВЭБ.РФ".

"Наша задача – помочь сильным брендам укрепить позиции и расширить аудиторию. Большую роль в этой работе играют партнеры конкурса. Сегодня их уже более 60", – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Участники конкурса получают поддержку в продвижении продукции, поиске инвесторов и выходе на новые рынки. Также их приглашают на деловые мероприятия, образовательные и акселерационные программы.

Ранее в столице подвели итоги седьмого конкурса на соискание премии "Новатор Москвы". Участники продемонстрировали разработки в разных направлениях – от креативных индустрий и промышленности до благоустройства и строительства. В этом году было подано более 1,7 тысячи заявок. Всего члены жюри выделили 180 самых перспективных проектов.

