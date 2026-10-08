Участники "Московского долголетия" представили более 2 тыс изделий на "Добром маркете"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Третья ярмарка авторских работ "Добрый маркет" прошла в Москве. Выручка мастеров превысила 720 тысяч рублей, а на витринах было представлено более 2 тысяч изделий под брендом "Сделано в "Московском долголетии", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие длилось два дня и развернулось на Кутузовском проспекте и в Оружейном переулке. Свою продукцию показали почти 70 участников проекта. Организаторами выступили представители "Московского долголетия" совместно с партнерами. Практически все авторские работы были куплены.

Руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов пояснил, что ярмарка дает мастерам возможность реализовать свою продукцию. Для департамента это часть работы по развитию активного долголетия и "серебряной" экономики.

"Здесь важно не только творчество: участники делают первый практический шаг к получению дохода от любимого дела, осваивая самозанятость. Такие мероприятия меняют и представление о старшем поколении: москвичи старше 55 лет предстают как активные, экономически самостоятельные люди", – подчеркнул он.

По его словам, клуб мастеров помогает направлению развиваться и получать поддержку в приобретении новых знаний.

Покупателям предлагали вязаные и текстильные игрушки, сумки из плетеных материалов и кожи, украшения из бусин, фоамирана и натуральных камней. На стендах соседствовали вышивка и макраме, лоскутная техника пэчворк и римская мозаика, декупаж и живопись, изделия из глины и работы в технике резьбы по дереву.

Участница проекта Галина Кикоть два года состоит в клубе мастеров, именно там она освоила создание ватных игрушек. На ярмарке мастерица показала елочки из ваты и предметы интерьера.

Москвичке важно радовать людей своими работами и слышать добрые отзывы посетителей, а подобные мероприятия, по ее словам, позволяют и продемонстрировать творчество, и получить дополнительный доход. Спрос на изделия Кикоть в 2026 году снова был хорошим, что дает стимул продолжать развиваться.

Авторскую вышивку на аксессуарах представила Тамара Акопова, украшения из эпоксидной смолы – Лиана Залеева, роспись по ткани – Наталья Копотцева.

Перед ярмаркой для участников клуба мастеров специалисты "Московского долголетия" и Сбера провели образовательную встречу. Им объяснили, как оформить самозанятость и работать в этом статусе, и отметили, что начать собственное дело и превратить хобби в бизнес можно в любом возрасте.

"Многие умеют делать что-то по-настоящему хорошее: вязать, печь, выращивать цветы, и на этом можно спокойно и официально зарабатывать. Оформить самозанятость просто – всего за несколько минут. Налог составляет от 4 до 6% с полученных доходов", – добавил эксперт по работе с самозанятыми Александр Рябов.

При регистрации положен налоговый вычет на 10 тысяч рублей, благодаря чему затраты станут еще меньше. Пенсия при этом не теряется, а банк сам ведет расчеты и отчеты.

В "Московском долголетии" открыты группы с профессиональными преподавателями, где можно освоить и классическое рукоделие – шитье и вязание, и более редкие направления – вышивку атласными лентами, создание скульптур, резьбу по дереву.

Освоить изготовление изделий своими руками можно в любом возрасте и без прежнего опыта. В центрах "Московского долголетия" творческие горожане объединяются в клубы по рукоделию: участники там общаются, поддерживают друг друга, делятся опытом и реализуют свои задумки. Любой участник проекта может вступить в клуб мастеров.

Ранее сообщалось, что с 12 октября стартует прием заявок на участие в заключительной в этом году торговой сессии московских ярмарок выходного дня. Подать документы можно до 16 октября включительно.

Участниками могут стать главы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством и огородничеством.

