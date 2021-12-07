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Происшествия

18:48

Пострадавшую в результате стрельбы в центре госуслуг Москвы девочку прооперировали

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

10-летнюю девочку, которая пострадала в результате стрельбы в центре госуслуг на юго-востоке Москвы, успешно прооперировали. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам главврача Морозовской детской больницы Валерия Горева, операция носила косметический характер. При поступлении в медучреждение девочка была в сознании, а ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

"При осмотре – огнестрельное сквозное ранение шеи справа в пределах мягких тканей. Потребовалось первичная хирургическая обработка и ушивание раны. Операция носила достаточно простой характер", – отметил Горев.

Он также рассказал, что девочку могут выписать к концу недели.

Стрельба произошла в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы днем во вторник, 7 декабря. В результате погибли два человека – администратор и охранник центра. Четыре человека пострадали.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

В СК также рассказали, что стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, он был в невменяемом состоянии.

Операция у раненной при стрельбе в МФЦ Москвы девочки прошла успешно

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