"Солнце Москвы" окрасится в цвета олимпиады "Я – профессионал"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Колесо обозрения "Солнце Москвы" 10 октября окрасится в фирменные цвета Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу площадки.

Подсветка будет приурочена к старту юбилейного, 10-го сезона олимпиады, которая входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". В течение вечера аттракцион будет подсвечен в желтом и фиолетовом цветах.

Ранее колесо обозрения получило синюю подсветку ко Дню московской промышленности. Аттракцион будет подсвечиваться в течение месяца по вечерам, на территории комплекса также появилась тематическая инсталляция.

До этого "Солнце Москвы" окрасилось в красный цвет в честь Дня города. Колесо обозрения постоянно поддерживает тематической подсветкой государственные праздники, памятные даты и важные столичные события.