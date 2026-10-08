В России запустят новый маршрут до курорта Шерегеш по "единому" билету

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В России запустят новый маршрут до горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области по "единому" билету. Он начнет работать с 15 ноября, сообщила пресс-служба Минтранса РФ в MAX.

"Единый" билет включает тариф "самолет + автобус". Новый экспресс-маршрут будет проходить через аэропорт Новокузнецка. По нему начнут курсировать четыре современных микроавтобуса российского производства.

Транспорт оборудуют просторными багажными отделениями и отдельными отсеками для горнолыжного оборудования. Автобусы будет останавливаться у гостиниц и объектов курорта: Аэропорт Новокузнецка – Горнолыжный курорт Шерегеш, сектор Е – Апарт-отель Wow. Aparts – Гостиница "Шермонт" – Дирекция курорта Шерегеш.

"Пересадка в микроавтобус будет организована у выхода из здания аэропорта. Дорога займет всего 2,5 часа. Билеты уже доступны для покупки", – добавили в ведомстве.

Оформить "единый" билет можно на сайте. При покупке необходимо указать город отправления и пункт назначения. Дополнительную информацию о "едином" билете можно найти на официальном сайте подведомственной Минтрансу "Единой транспортной дирекции" или по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии 8 (800) 600-1-006.

Ранее глава дирекции "Шерегеша" Алексей Стоянов сообщил, что зимний сезон на курорте планируют открыть 7 ноября. Начало работы горнолыжных трасс и подъемников будет зависеть от количества естественного снега.

При этом дата открытия может измениться в зависимости от погодных условий. Директор отметил, что при достаточном количестве снега горнолыжный сезон могут начать раньше.