Географический диктант пройдет 22 ноября в обновленном формате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Географический диктант состоится 22 ноября – он пройдет в 12-й раз, но в обновленном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского географического общества (РГО).

"Главное изменение коснется основного варианта: вместо 40 вопросов участникам предложат 30", – рассказали в РГО.

Из 30 заданий первые 10 проверят базовые знания по географии, а остальные 20 потребуют логики, эрудиции и образного мышления. Основную версию можно написать очно 22 ноября в 12:00 по местному времени либо онлайн – с 22 ноября по 10 декабря.

Еще одно нововведение – "Геодиктант. Продвинутый уровень". Это вариант из 20 вопросов повышенной сложности, который автоматически откроется после завершения основного. Участники, правильно ответившие на 18 и более вопросов, получат специальный наградной документ и дополнительные подарки. Другие возможности участия в проекте обновление формата не затрагивает.

С 2024 года 90% заданий составляют вопросы, присланные на конкурс "Напиши свой вопрос для Географического диктанта". В 2026 году эта практика продолжается – на конкурс поступило 1 460 заявок из 12 стран, в том числе России, Белоруссии, Бразилии, Венгрии, Китая, Норвегии и других.

Участникам из зарубежных стран доступна адаптированная версия из 20 вопросов с переводом более чем на десять языков мира.

Кроме того, в ходе акции проведут конкурс "Лучшая площадка проведения Географического диктанта – 2026". Организаторы, которые предложат яркое оформление, необычную программу или нестандартное место проведения, смогут принять в нем участие.

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