Сезон активного пыления сорных трав завершен в Москве

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Сезон активного пыления трав завершен в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

По данным станций Мосэкомониторинга, в начале сентября в воздухе еще фиксировали умеренное присутствие пыльцевых зерен злаковых, амброзии, полыни и лебеды, однако к концу месяца их количество сократилось до единичных значений.

При этом первый заместитель руководителя департамента Евгения Семутникова отметила, что сейчас фиксируются высокие концентрации спор грибов. Среди всех исследуемых аллергенов спор альтернарии и кладоспориума было в конце августа – начале сентября больше всего.

Сотрудники Мосэкомониторинга непрерывно следят за концентрацией аллергенной пыльцы в атмосфере столицы. Для этого была создана сеть станций пыльцевого мониторинга, разработанная с учетом международного опыта экологических служб мегаполисов.

Станции позволяют узнать о видах и концентрации аллергенов, которые присутствуют в воздухе. Замеры проводятся на высоте и на уровне органов дыхания горожан. Всего отслеживаются 16 растительных раздражителей, включая пыльцу ольхи, клена, орешника, березы, осины, ивы, а также споры двух плесневых грибов. Полученную информацию можно найти на сайте департамента.

Больше всего пыльцы в Москве – от орешника и березы. Наиболее высокий уровень пыления орешника фиксировался 24–27 мая, а березы – в первую декаду мая. В конце июня – начале июля в воздухе отмечалась высокая концентрация пыльцы подорожника и крапивы. В июле раздражителями были сорные травы, а в августе – амброзия и полынь.

В департаменте добавили, что получаемая информация необходима для поддержания здоровья горожан. Таким образом, аллергики могут вовремя прибегнуть к необходимым мерам профилактики.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог высшей категории Оксана Шабалина предупредила, что пылевые клещи и споры плесени могут стать причинами развития аллергических реакций поздней осенью. Чтобы защититься, она рекомендовала чаще убираться, увлажнять воздух, сократить количество ковров, пледов и подушек в доме.