Режим работы пересадки между станциями "Калужская" и "Воронцовская" изменится с 12 октября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

С 12 октября по будним дням временно изменится режим работы пересадки между станциями "Калужская" и "Воронцовская". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В часы пик – с 08:00 до 09:00 и с 18:00 до 19:00 – перейти с Большой кольцевой линии (БКЛ) на Калужско-Рижскую и обратно можно будет по земле. Причина изменений – ремонт эскалаторов. Подземная пересадка при этом продолжит работать, но только в сторону "Воронцовской".

Чтобы выйти и перейти со станции "Воронцовская" на "Калужскую", пассажирам следует пользоваться выходами № 11 и 12. Попасть на "Калужскую" можно будет через выходы № 1–4. Через выходы № 7–10 войти будет в метро нельзя – они предназначены будут только для выхода со станции.

Пассажиров попросили строить маршруты заранее, а также по возможности выбирать другие виды транспорта или смещать поездки с часов пик.

Департамент транспорта пояснил, что ремонт эскалаторов нужен для комфортных и безопасных поездок. Все работы планируют завершить до ноября. В связи с этим граждан попросили быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном и выполнять требования его сотрудников.

Пассажирам также напомнили, что в столичном метро действуют одни из самых строгих требований к содержанию инфраструктуры.

Ранее в Москве согласовали архитектурную концепцию надземного пешеходного перехода у станции метро "Тютчевская". Переход появится в районе 42-го километра МКАД и соединит станцию с обеими сторонами магистрали. Сходы оборудуют лифтами и тактильными направляющими для маломобильных горожан.

