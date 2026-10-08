Рубио предупредил о риске выхода конфликта на Украине "за рамки"

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Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что украинский конфликт рискует выйти за нынешние рамки и превратиться в более широкое противостояние. Об этом он сказал в интервью греческой газете Kathimerini.

По его словам, из стратегического тупика есть только два выхода: либо стороны договариваются, либо один или оба участника идут на эскалацию, которая в итоге выходит за рамки изначального конфликта.

Ранее Рубио рассказал, что пока перспектив переговорного урегулирования не наблюдается. Тем не менее он указал на готовность Вашингтона помогать поиску дипломатического решения. По словам госсекретаря Штатов, такой исход был бы благоприятен и для России, и для Украины, однако пока он видится "труднодостижимым".

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия готова перейти к мирным переговорам по конфликту на Украине. Однако Москва готова это сделать лишь на приемлемых для народа России условиях. Также ей необходимы гарантии безопасности.

