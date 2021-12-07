Расстрелявший людей в столичном МФЦ находился в невменяемом состоянии

В Москве мужчина устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке города. Два человека погибли, еще четверо получили ранения. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, во время задержания подозреваемый находился в невменяемом состоянии. Рассказываем подробности происшествия.



Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Оперативно задержали

В центр госуслуг подозреваемый в стрельбе мужчина пришел в 15:00 для получения паспорта, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, он открыл огонь в зоне ресепшн.





Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития В результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, еще 4 человека пострадали, среди них – сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет.

На место стрельбы незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и 5 бригад скорой помощи. В здании провели эвакуацию, сообщила заммэра Москвы. Все офисы "Мои документы" оборудованы тревожными кнопками. Во время кризисных ситуаций сигнал поступает напрямую в правоохранительные органы. В случае необходимости оперативные службы вызывают охранники в центре госуслуг, добавила Ракова.



Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

"Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет – в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое", – рассказала подробности Ракова.

Ребенка прооперировали в Морозовской больнице, девочку могут выписать к концу недели, заявил главврач медучреждения Валерий Горев.

"При осмотре обнаружилось огнестрельное сквозное ранение шеи. Потребовалась первичная хирургическая обработка и ушивание раны. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический", – рассказал Валерий Горев.

Соболезнования родным и близким пострадавших выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что врачи делают все возможное для оказания помощи пострадавшим.



Обезвредил на месте

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что стрелка помог обезвредить старший лейтенант полиции Георгий Домолаев.

"Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож", – рассказала официальный представитель МВД.



Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ирина Волк добавила, что благодаря действиям Домолаева удалось избежать более тяжких последствий и не допустить других жертв. По решению главы МВД Владимира Колокольцева старшего лейтенанта полиции представят к государственной награде.

"Неадекватный был человек"

Подозреваемого 45-летнего Сергея Глазова задержали на месте. Устроивший стрельбу в МФЦ мужчина находился в невменяемом состоянии. По словам источника, мужчина начал стрелять из незарегистрированного пистолета. При этом до происшествия нападавший не вступал в конфликт с сотрудниками и посетителями МФЦ.

"Сначала он застрелил одного из сотрудников ГБУ "Жилищник", а затем – охранника. Затем злоумышленник открыл огонь по мужчине с ребенком, стоявшим у него на пути", – сказал источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконному обороту оружия. На допросе задержанный начал говорить "про пандемию и мировой заговор". Сообщается, что ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.



Видео: Москва 24

После сообщений о стрельбе ряд СМИ опубликовали фотографию мужчины, который оказался однофамильцем стрелка. Позднее он выложил в своих соцсетях видео, в котором рассказал, что в момент стрельбы собирал кухню в Подмосковье и ни в кого не стрелял.

Очевидец стрельбы рассказала Москве 24, что работает на третьем этаже административного комплекса. По ее словам, когда стали слышны хлопки, сотрудникам сказали запереться в кабинетах и выключить свет.

"Девочкам с МФЦ стали звонить, они эвакуировались через черный ход. Кричали, что по-настоящему стреляют. И когда уже сказали про охранника… Это очень страшно. Мы с ним утром здоровались. Я там была минуту назад, это могло произойти со мной, что уже все, попрощалась с жизнью. Это очень страшно. Сказала мужу, чтобы воспитал дочку достойно", – рассказала женщина.

По словам очевидца, подозреваемый и раньше приходил в МФЦ.





очевидец стрельбы Он раньше был, да, неадекватный был человек. Когда полиция его уже задержала, он был с проводами.

В настоящее время в квартире стрелка работают сотрудники полиции, СК и криминалисты.



Никита Камзин, Иван Носатов