Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин выделил свыше 250 миллионов рублей на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы выделило 252,9 миллиона рублей для компенсации затрат ГУП "Мосгортранс" на организацию перевозок медицинских работников и выздоровевших после COVID-19 пациентов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что бесплатная перевозка была организована с апреля 2020 года. Автобусы перевозили сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе.

Также городские микроавтобусы доставляют домой выписанных из стационаров пациентов, переболевших коронавирусом, для прохождения домашней самоизоляции. Всего были перевезены свыше 260 тысяч медработников и 85 тысяч пациентов.

В ноябре Московский городской фонд обязательного медицинского страхования получил от правительства столицы 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Благодаря дополнительным средствам для пациентов с COVID-19 обеспечат своевременное и качественное оказание медицинской помощи. При этом необходимые объемы плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям будут сохранены.

