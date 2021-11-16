Собянин поручил выделить допсредства на лечение пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования получил от правительства столицы 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства города.

"Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря дополнительным средствам для пациентов с COVID-19 обеспечат своевременное и качественное оказание медицинской помощи. При этом необходимые объемы плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям будут сохранены.

Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета.

Ранее россиянам сообщили об опасности самостоятельного приема антибиотиков при лечении коронавируса в домашних условиях. Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе пояснил, что антибиотики не являются эффективным средством при борьбе с вирусными заболеваниями. Назначение таких препаратов происходит только в том случае, если коронавирус вызвал у человека развитие других патогенов.

