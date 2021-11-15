Песков рассказал о целесообразности принятия закона о QR-кодах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Госдуму законопроектов о QR-кодах.

По словам представителя Кремля, кабмин исходит из необходимости законодательного оформления действий на федеральном уровне. Он подчеркнул, что меры, которые регионы принимают из-за коронавируса, говорят о том, что принятие такого закона актуально.

"Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности (принятия проектов о QR-кодах. – Прим. ред.)", – цитирует его РИА Новости.

Проекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом для посещения аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.