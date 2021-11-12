Введение QR-кодов на транспорте и в кафе положительно повлияет на вакцинацию – Гинцбург

Фото: ТАСС/Андрей Васильев
Введение обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах положительно скажется на уровне вакцинации населения России. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Положительно (повлияет. – Прим. ред.) на уровень вакцинации, отрицательно – на уровень заболеваемости", – сказал он.
В пятницу правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Предполагается, что новые ограничения вступят в силу с 1 февраля 2022 года: после этой даты попасть в общественные места и на массовые мероприятия смогут только граждане, имеющие медотвод или QR-код, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 или имеет прививку против него.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что данные ограничения не противоречат Конституции РФ и допустимы в соответствии с ее 55-й статьей.
Кабмин внес в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов
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