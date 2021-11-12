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Москва 24

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Общество

20:22

Введение обязательных QR-кодов не противоречит Конституции – Клишас

власть общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Законопроекты правительства РФ, которые предполагают введение обязательных QR-кодов в общественных местах, не противоречат российской Конституции. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Ограничения, которые предложены правительством, могут быть введены федеральным законом, права граждан могут быть ограничены в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции", – сказал сенатор.

В пятницу кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. При этом уточнялось, что перечни конкретных мест, в которых потребуются коды, власти регионов будут определять самостоятельно.

В правительстве отметили, что предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Предполагается, что новые ограничения вступят в силу с 1 февраля 2022 года: после этой даты попасть в общественные места и на массовые мероприятия смогут только граждане, имеющие медотвод или QR-код, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 или имеет прививку против него.

Медики выразили уверенность, что закон об обязательных QR-кодах поможет спасти жизни

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