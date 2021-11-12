В России не потребуется QR-код при посещении аптек и продуктовых магазинов

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QR-коды не потребуются для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы которых будут действовать до 1 июня 2022 года.

Сообщалось, что до 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры будут принимать ПЦР-тесты. Однако после этой даты основанием для допуска граждан может быть только медотвод от вакцинации против коронавируса.