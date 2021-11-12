Песков назвал QR-коды на транспорте признанной мировой практикой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Введение QR-кодов для пользования транспортом является признанной общемировой практикой, которая не имеет альтернативы в условиях непрекращающихся волн распространения коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал находящуюся в стадии проработки инициативу по введению в России обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.

Представитель Кремля добавил, что сейчас Россия обращается к мировому опыту, который "не на пустом месте вызрел, был наработан". Так, QR-коды уже используют по всей Европе, в Северной Америке, в Китае и других государствах Юго-Восточной Азии.

Песков подчеркнул, что по законопроекту о введении QR-кодов, работу над которым ведет Оперштаб, предстоит серьезная работа с привлечением экспертов.

Ранее в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили о подготовке законопроектов, предусматривающих введение в России обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, введение данной меры может поспособствовать снижению циркуляции штамма коронавируса "Дельта". Кроме того, такие ограничения уменьшат риск распространения новых мутаций.