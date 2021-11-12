Песков назвал QR-коды на транспорте признанной мировой практикой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Введение QR-кодов для пользования транспортом является признанной общемировой практикой, которая не имеет альтернативы в условиях непрекращающихся волн распространения коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Так он прокомментировал находящуюся в стадии проработки инициативу по введению в России обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.
Представитель Кремля добавил, что сейчас Россия обращается к мировому опыту, который "не на пустом месте вызрел, был наработан". Так, QR-коды уже используют по всей Европе, в Северной Америке, в Китае и других государствах Юго-Восточной Азии.
Песков подчеркнул, что по законопроекту о введении QR-кодов, работу над которым ведет Оперштаб, предстоит серьезная работа с привлечением экспертов.
Ранее в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили о подготовке законопроектов, предусматривающих введение в России обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.
По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, введение данной меры может поспособствовать снижению циркуляции штамма коронавируса "Дельта". Кроме того, такие ограничения уменьшат риск распространения новых мутаций.
Песков назвал признанной мировой практикой систему QR-кодов в транспорте
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