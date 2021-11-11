Эпидемиологи Роспотребнадзора объяснили отказ от приравнивания ПЦР-теста к QR-коду

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Роспотребнадзора отметили необходимость предложенного властями законопроекта о QR-кодах и объяснили отказ от приравнивания к ним ПЦР-тестов. Об этом сообщает РБК.
"Это (введение QR-кодов в общественных местах. – Прим. ред.) необходимо, чтобы снизить риск инфицирования, а вместе с этим риск тяжелого течения и смерти для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста, но не имеет иммунитета", – объяснила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.
По ее словам, на данный момент уже прошло много времени, чтобы те, у кого был медицинский отвод, смогли вакцинироваться.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная дала похожее объяснение этому решению.
"Если у человека есть противопоказания, если он не вакцинирован по каким-то медицинским показаниям, то это будет указано в сертификате. Кроме того, время до 1 февраля дает еще гражданам какой-то срок для того, чтобы мобилизоваться, сделать вакцинацию и получить сертификат", – пояснила эксперт.
По мнению специалиста, к февралю РФ может выйти на уровень достижения коллективного иммунитета в объеме 80% с учетом прибавившихся темпов вакцинации.
Также эксперты объяснили отказ от введения QR-кодов в общественном транспорте на федеральном уровне. Уточняется, что законопроект будет распространяться только на межрегиональные и международные перевозки. В свою очередь, введение посещения учреждений сферы услуг, крупных торговых центров и предприятий по QR-кодам снизит число тех, кто пользуется общественным транспортом для проезда к ним, отметила Руженцова.
При этом Пшеничная назвала введение QR-кодов для посещения общественных мест жизненно необходимым. Она объяснила это на примере самолета, когда пассажиры летят в масках, а при приеме пищи их снимают.
"Если сейчас пассажиры будут садиться в самолет только по QR-кодам, то, конечно, это на 100% не гарантирует нераспространения инфекции, но значительно снижает риски. То же самое поезда. <...> Поэтому, конечно, если буду ехать в купе и буду знать, что рядом пассажир вакцинирован, то я буду спать спокойно в этом купе", – заключила эксперт.
Ранее в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердили сообщения о подготовке законопроектов, предусматривающих введение в России обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Отмечалось, что о внесении соответствующих документов в Государственную думу будет объявлено дополнительно.
QR-коды могут стать обязательными в общественных местах в РФ
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