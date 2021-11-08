Вирусолог попросил россиян заботиться не о сроке QR-кодов, а о борьбе с COVID-19

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Россиянам нужно думать о том, как побороть пандемию коронавируса, а не переживать из-за возможных сокращений сроков действия QR-кодов, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Всех заботит вопрос о сроках QR-кодов, а меня, как вирусолога, заботит то, что люди не прививаются. Нужно прививать как можно больше граждан, ведь только так мы сможем повлиять на эпидемию", – сказал Альтштейн, комментируя жалобы некоторых пользователей на трудности при проверке QR-кодов.

Утром 8 ноября некоторые пользователи пожаловались на трудности при проверке сертификатов о вакцинации от коронавируса. После попытки зайти на сайт и проверить действие QR-кода появлялось сообщение: "Запрашиваемая страница, к сожалению, не найдена".

Позже в Минцифры заявили, что изменение сроков действия QR-кодов на портале госуслуг связано с техническими работами. Сроки их действия остаются прежними. В министерстве подчеркнули, что QR-коды восстанавливаются, портал госуслуг работает в штатном режиме.

В России с 8 ноября стартовала выдача нового сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Сертификат доступен на русском и английском языках. В нем отображаются информация о владельце, данные о вакцинации и ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к прививке, а также информация о перенесенном коронавирусе и QR-код.

Сертификат в электронном виде будет доступен не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Если необходим бумажный образец, то его можно получить через центры госуслуг "Мои документы".

