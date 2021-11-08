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Общество

10:27

Сроки действия QR-кодов остаются прежними – Минцифры

общество технологии

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Изменение сроков действия QR-кодов на портале Госуслуг связано с техработами, сообщает Минцифры. Сроки их действия остаются прежними.

"Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что сейчас портал работает в штатном режиме. QR-коды восстанавливаются.

Ранее некоторые пользователи пожаловались на трудности при входе на госуслуги после сообщений о досрочном прекращении действия сертификатов о вакцинации от коронавируса.

После попытки зайти на сайт и проверить действие QR-кода появлялось сообщение "Запрашиваемая страница, к сожалению, не найдена".

Ранее сообщалось, что в России стартовала выдача нового сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Сертификат доступен на русском и английском языках. В нем отображаются информация о владельце, данные о вакцинации и ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к прививке, а также информация о перенесенном коронавирусе и QR-код.

Сертификат в электронном виде будет доступен не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Если необходим бумажный образец, то его можно получить через центры госуслуг "Мои документы".

В Минздраве объяснили сокращение срока действия QR-кода

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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