Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердили сообщения СМИ о подготовке законопроектов, предусматривающих введение в России обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.
Отмечается, что о внесении соответствующих документов в Государственную думу будет объявлено дополнительно.
Ранее о разработке двух законопроектов о QR-кодах сообщило издание РБК. По его данным, власти планируют ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах до июня 2022 года.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения на федеральном уровне. Он отметил, что регионы вправе самостоятельно принимать решения, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В то же время в Кремле уверены, что полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии. Достижении определенного уровня коллективного иммунитета не является основным условием такой отмены.
Россиянам рассказали, в каких регионах ввели QR-коды
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