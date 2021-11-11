В Хабаровске ужесточают антиковидные меры

В Хабаровске без QR-кодов нельзя будет попасть в супермаркеты в торговых центрах, аэропорты и на железнодорожные вокзалы. Такое решение принял местный Оперативный штаб. Правила ужесточают с 1 декабря.

В качестве альтернативы коду подойдет и отрицательный ПЦР-тест, отметили власти. У тех, кто приезжает в регион, тоже будут спрашивать QR-коды либо официально заверенный медтвод.

Что касается ужесточения правил для общественного транспорта, то от этой идеи решили отказаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.