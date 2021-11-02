Власти Нижнего Новгорода взяли на контроль ситуацию в аэропорту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нижегородский аэропорт Стригино, куда из-за тумана приземлились 33 самолета, летевших в Москву, работает в штатном режиме. В настоящий момент ситуация взята под контроль. Об этом заявил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев, передает РИА Новости.

"Для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб. Сегодня мы работаем уже в штатном режиме. Благодаря оперативному штабу приняты основные необходимые решения. Поэтому все находится под контролем, все будет хорошо", – сообщил Яковлев.

В свою очередь, в сообщении Росавиации (ФАВТ) отмечается, что почти половина рейсов, вынужденных уйти на запасной аэродром в Нижний Новгород, уже вылетела в столицу.

"По состоянию на 21:20 мск из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 15 воздушных судов, ранее прибывших сюда в связи с сильным туманом в Московской воздушной зоне", – рассказали в Росавиации.

Аэропорт Нижнего Новгорода днем 2 ноября принял на запасной аэродром 33 самолета, которые не смогли сесть в Москве из-за сильного тумана. Попавшие в здание аэропорта Стригино жаловались на тесноту и отсутствие удобств. Люди ждали вылета в Москву по 6–8 часов без еды и воды. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Позже в аэропорту Нижнего Новгорода создали оперативный штаб для работы с пассажирами.

