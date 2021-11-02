Власти Нижнего Новгорода взяли на контроль ситуацию в аэропорту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нижегородский аэропорт Стригино, куда из-за тумана приземлились 33 самолета, летевших в Москву, работает в штатном режиме. В настоящий момент ситуация взята под контроль. Об этом заявил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев, передает РИА Новости.
"Для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб. Сегодня мы работаем уже в штатном режиме. Благодаря оперативному штабу приняты основные необходимые решения. Поэтому все находится под контролем, все будет хорошо", – сообщил Яковлев.
В свою очередь, в сообщении Росавиации (ФАВТ) отмечается, что почти половина рейсов, вынужденных уйти на запасной аэродром в Нижний Новгород, уже вылетела в столицу.
"По состоянию на 21:20 мск из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 15 воздушных судов, ранее прибывших сюда в связи с сильным туманом в Московской воздушной зоне", – рассказали в Росавиации.
Аэропорт Нижнего Новгорода днем 2 ноября принял на запасной аэродром 33 самолета, которые не смогли сесть в Москве из-за сильного тумана. Попавшие в здание аэропорта Стригино жаловались на тесноту и отсутствие удобств. Люди ждали вылета в Москву по 6–8 часов без еды и воды. Следственный комитет начал проверку по данному факту.
Позже в аэропорту Нижнего Новгорода создали оперативный штаб для работы с пассажирами.
В аэропорту Нижнего Новгорода создали оперштаб для работы с пассажирами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: