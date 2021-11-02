В столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов из-за тумана

Более 200 авиарейсов задержаны и отменены в Москве 2 ноября из-за тумана, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов. Десятки рейсов, как раз те, что могут вылететь сейчас из столицы, застряли в Нижнем Новгороде. Пассажиры по 6–8 часов провели в самолетах, а потом толпились в здании аэропорта без еды и воды, и даже без возможности присесть.

Некоторым становилось плохо от духоты и давки. Одному ребенку даже пришлось подавать кислород из баллона, так как не было возможности передать его врачам.

Авиакомпании заявили, что делают сейчас все возможное. Власти региона рассказали, что обеспечили пассажиров горячей едой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.