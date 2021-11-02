В столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов из-за тумана

20:15
Более 200 авиарейсов задержаны и отменены в Москве 2 ноября из-за тумана, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов. Десятки рейсов, как раз те, что могут вылететь сейчас из столицы, застряли в Нижнем Новгороде. Пассажиры по 6–8 часов провели в самолетах, а потом толпились в здании аэропорта без еды и воды, и даже без возможности присесть.
Некоторым становилось плохо от духоты и давки. Одному ребенку даже пришлось подавать кислород из баллона, так как не было возможности передать его врачам.
Авиакомпании заявили, что делают сейчас все возможное. Власти региона рассказали, что обеспечили пассажиров горячей едой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: