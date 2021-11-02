Собянин одобрил создание цифровой платформы для обучения водителей такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве появится цифровая платформа для обучения водителей такси. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

На создание новой платформы выделят 59,5 миллиона рублей. Ее разработают с участием экспертов ведущих профильных вузов. Планируется, что она будет включать в себя четыре блока.

Первый посвятят транспортному законодательству и особенностям дорожного движения. В него войдут такие разделы, как требования по безопасности перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, основные положения регулирования деятельности такси в городе и в РФ в целом, порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров и контроля технического состояния транспортных средств, порядок заполнения путевых листов, режим труда и отдыха водителя легкового такси, правила поведения в случае ДТП, основы оказания первой медицинской помощи и другие.

Второй блок включит в себя информацию о правилах работы с агрегаторами, правилах взаимодействия водителя с пассажирами, порядке и принципах оказания различных видов услуг, в том числе на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов, порядке организации перевозок детей, инвалидов и собак-поводырей, животных, крупногабаритного и тяжеловесного багажа легковыми такси.

Помимо этого, пользователи платформы смогут получить базовые знания об истории и топонимике Москвы.

"Один из ожидаемых эффектов курса – сделать работу водителей такси более комфортной через иное восприятие столицы: городская среда станет для них более понятной, а улицы и культурные объекты – знакомыми и интересными", – пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Еще один блок будет посвящен русскому языку. В нем будут предусмотрены различные уровни сложности, благодаря чему курс подойдет как для водителей, у которых русский язык является родным, так и для тех, у кого он выступает иностранным. Пользователи платформы смогут не только закрепить классические темы, но и узнать особенности профессиональной коммуникации водителя такси.

Разделы платформы предусматривают не только учебные материалы, но и тестовые задания, позволяющие оценить, насколько усвоена тема. Кроме того, платформу планируют интегрировать с комплексной информационной системой "Аналитика работы такси" (КИС АРТ) с учетом требований законодательства о персональных данных.

"Планируется, что цифровая платформа станет основным инструментом распространения профессиональных знаний среди московских таксистов, что в свою очередь будет способствовать росту комфорта и безопасности перевозки пассажиров", – добавили в пресс-службе.

Ранее Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки инвалидов-колясочников. В ближайшее время агрегаторы планируют закупить около 150 минивэнов с подъемниками. Предполагается, что городские субсидии позволят покрыть до 23% их стоимости.

