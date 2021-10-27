Правительство разрешило такси и каршерингу собирать биометрические данные водителей

Операторы такси и каршеринга теперь смогут собирать биометрические данные водителей. Участники рынка уверены, что это поможет свести к минимуму использование поддельных документов, что сейчас происходит достаточно часто.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2022 года. Собирать и анализировать персональные данные разрешили для идентификации водителей. Пока на шесть лет. Также, согласно поставлению, по биометрии можно будет проходить в учебные заведения и на территорию некоторых организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.