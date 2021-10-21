Опрос показал, что лишь 8% россиян доверили бы работодателю свою биометрию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Лишь 8% россиян доверили бы свою биометрию работодателю, сообщает РБК со ссылкой на опрос компаний HeadHunter и "Инфосистемы Джет", в котором приняли участие около двух тысяч работников из 15 отраслей.
Так, 38% опрошенных не согласились бы на передачу биометрических данных ни при каких условиях. При этом 43% работников готовы передать данные для доступа в организацию и еще 39% – в различные помещения.
Для входа в систему согласились передать биометрию 34% участников опроса, для подтверждения совершения значимых операций – 30%, для учета рабочего времени – 23%, для оплаты в корпоративной столовой – 19%.
Авторы исследования отметили, что большинство работников понимают удобство такой системы, однако обращают внимание на возможные финансовые риски.
Согласия на обработку отпечатков пальцев и изображений лица готовы подписать 41% и 35% опрошенных соответственно. Причиной является активное использование указанных технологий в смартфонах, компьютерах и при получении некоторых документов.
Около половины работников (43%) опасаются вероятности кражи их данных, а 29% назвали биометрию слишком личной информацией. Однако 30% не готовых предоставлять данные согласятся на это при выполнении компанией дополнительных условий.
Ранее в Москве заработала система оплаты проезда по лицу. Она стала доступна на всех станциях столичной подземки.
Чтобы воспользоваться сервисом, минимум за несколько часов до первой поездки необходимо привязать к нему данные банковской карты, "Тройки", а также свою фотографию.
Вся информация будет надежно зашифрована: камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.
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