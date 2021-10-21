В Москве установили первую камеру, фиксирующую движение между полос

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

В Москве появилась камера, фиксирующая факты движения водителей между полосами. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса.

"Начинаем фиксировать проезд между полос – вы просили нас об этом много раз. Камера распознает и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже работает на юго-востоке столицы, но скоро мы установим их в других проблемных местах", – рассказали в департаменте.

Для подтверждения намеренности движения между полос камеры будут фиксировать траекторию перемещения транспортного средства. За нарушение данного положения правил дорожного движения установлен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в столице установили первую камеру, которая фиксирует езду автомобилей без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней.

В Дептрансе напомнили, что фары ближнего света или дневные ходовые огни необходимы для безопасности на дороге. Автомобиль без включенных фар могут не заметить пешеходы или встречный транспорт.

