В Москве установили первую камеру, фиксирующую движение между полос

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
В Москве появилась камера, фиксирующая факты движения водителей между полосами. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса.
"Начинаем фиксировать проезд между полос – вы просили нас об этом много раз. Камера распознает и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже работает на юго-востоке столицы, но скоро мы установим их в других проблемных местах", – рассказали в департаменте.
Для подтверждения намеренности движения между полос камеры будут фиксировать траекторию перемещения транспортного средства. За нарушение данного положения правил дорожного движения установлен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в столице установили первую камеру, которая фиксирует езду автомобилей без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней.
В Дептрансе напомнили, что фары ближнего света или дневные ходовые огни необходимы для безопасности на дороге. Автомобиль без включенных фар могут не заметить пешеходы или встречный транспорт.
На дорогах Москвы появились первые камеры с записью звука
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