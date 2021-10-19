В Москве установили первую камеру, фиксирующую езду автомобилей без включенных фар

Фото: Дептранс Москвы
В столице установили первую камеру, которая фиксирует езду автомобилей без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Такая камера появилась на востоке Москвы.
"Внимательно следим за ее работой и перепроверяем все фиксации вручную", – говорится в сообщении.
В Дептрансе напомнили, что фары ближнего света или дневные ходовые огни необходимы для безопасности на дороге. Автомобиль без включенных фар могут не заметить пешеходы или встречный транспорт.
"Не забывайте включать фары, берегите себя и окружающих", – добавили в департаменте транспорта.
Ранее ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин рассказал, как можно оспорить штраф с дорожной камеры в случае, если нарушение ПДД было зафиксировано ошибочно.
По его словам, обжалованию подлежат штрафы, полученные за случайную регистрацию камерой другого автомобиля или фиксацию тени от машины на встречной полосе в качестве нарушения. То же касается и случаев, когда водитель был вынужден остановиться на запрещенном участке дороги по требованию автоинспектора.
Собянин заявил, что штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей
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