Камеры-балки для фиксации нарушений ПДД появятся на российских дорогах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На российских дорогах появятся новые камеры для фиксации нарушений ПДД. Устройства будут вмонтированы в специальные балки со спецсигналами на крышах автомобилей ДПС, сообщает Autonews.
Отмечается, что новые устройства уже начали тестировать в Москве. Камеры фиксируют почти все нарушения, допущенные автомобилистами – от заезда до стоп-линии, проезда по выделенным полосам до неправильных разворотов, перестроений и стоянки под запрещающими знаками.
Камеры-балки также смогут фиксировать нарушителей, которые не оплачивают парковку. Как уточняется, в будущем устройства могут применять для проверки автомобилей, попавших в объектив, по базам розыска.
Ранее сообщалось, что на столичных дорогах установят 500 камер, которые будут проверять наличие полиса ОСАГО и техосмотра у водителей.
Устройства будут отслеживать и нарушения среди мотоциклистов, в частности опасное маневрирование между полосами, а также проверять ношение шлемов.
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