Камеры-балки для фиксации нарушений ПДД появятся на российских дорогах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На российских дорогах появятся новые камеры для фиксации нарушений ПДД. Устройства будут вмонтированы в специальные балки со спецсигналами на крышах автомобилей ДПС, сообщает Autonews.

Отмечается, что новые устройства уже начали тестировать в Москве. Камеры фиксируют почти все нарушения, допущенные автомобилистами – от заезда до стоп-линии, проезда по выделенным полосам до неправильных разворотов, перестроений и стоянки под запрещающими знаками.

Камеры-балки также смогут фиксировать нарушителей, которые не оплачивают парковку. Как уточняется, в будущем устройства могут применять для проверки автомобилей, попавших в объектив, по базам розыска.

Ранее сообщалось, что на столичных дорогах установят 500 камер, которые будут проверять наличие полиса ОСАГО и техосмотра у водителей.

Устройства будут отслеживать и нарушения среди мотоциклистов, в частности опасное маневрирование между полосами, а также проверять ношение шлемов.