В Instagram появилась новая функция

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Пользователи соцсети Instagram теперь могут делать публикации со стационарного компьютера. В верхней панели появился значок "Создание публикации". Пользователь может перетащить в него необходимые снимки и видео или выбрать нужный файл с компьютера.

Ранее сообщалось, что социальная сеть собирается сделать десктопную версию более удобной и практичной, разрешив пользователям делать посты через браузер.

Также в приложении Instagram появилась функция Collabs, позволяющая отметить в качестве автора публикации еще одного человека. Теперь пост будет отображаться в лентах подписчиков обоих авторов.

Такие публикации будут иметь общие комментарии и "счетчик лайков". Нововведение распространится и на формат коротких видео. Кроме того, в приложении должна появиться функция для сбора пожертвований для некоммерческих организаций.