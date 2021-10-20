YouTube на неделю станет телемагазином

13:55
Фото: depositphotos/ 2nix
С 15 ноября компания Google запустит функцию покупок из видеотрансляций YouTube. Мероприятие YouTube Holiday Stream and Shop продлится неделю, сообщает "Газета.ру".
Вице-президент Google по решениям для рекламных и медийных агентств Тара Уолперт Леви рассказала, что 89% зрителей считают, что авторы YouTube дают полезные и честные рекомендации.
"В результате люди, которые совершают покупки на YouTube, принимают более быстрые и уверенные решения о покупке – беспроигрышный вариант как для покупателей, так и для брендов", – отметила Тара Уолперт Леви.
Новая функция позволит просматривать каталог и совершать покупки во время трансляций. В течение недели пользователи смогут купить товары от Samsung, Verizon и Walmart.
Ранее стало известно, как узнать о взломе WhatsApp. Одной из лазеек для мошенников является способность приложения работать сразу на нескольких устройствах.
В Европе и США стали регистрировать случаи, когда злоумышленники брали смартфон жертвы, чтобы "позвонить", а после сканировали QR-код и получали доступ к переписке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: