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Технологии

13:55

YouTube на неделю станет телемагазином

технологии

Фото: depositphotos/ 2nix

С 15 ноября компания Google запустит функцию покупок из видеотрансляций YouTube. Мероприятие YouTube Holiday Stream and Shop продлится неделю, сообщает "Газета.ру".

Вице-президент Google по решениям для рекламных и медийных агентств Тара Уолперт Леви рассказала, что 89% зрителей считают, что авторы YouTube дают полезные и честные рекомендации.

"В результате люди, которые совершают покупки на YouTube, принимают более быстрые и уверенные решения о покупке – беспроигрышный вариант как для покупателей, так и для брендов", – отметила Тара Уолперт Леви.

Новая функция позволит просматривать каталог и совершать покупки во время трансляций. В течение недели пользователи смогут купить товары от Samsung, Verizon и Walmart.

Ранее стало известно, как узнать о взломе WhatsApp. Одной из лазеек для мошенников является способность приложения работать сразу на нескольких устройствах.

В Европе и США стали регистрировать случаи, когда злоумышленники брали смартфон жертвы, чтобы "позвонить", а после сканировали QR-код и получали доступ к переписке.

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