Почти половина россиян поддержали создание автономного Рунета

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Фото: depositphotos/timbrk
Около 46% россиян положительно оценивают идею создания изолированного российского сегмента интернета, при этом 73% жителей России не могут представить свою жизнь без Сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования банка "Открытие".
"Идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 15% россиян и еще 31% – скорее поддерживают. Однако 32% опрошенных относятся к этой идее скорее отрицательно, и еще 22% – резко отрицательно", – говорится в материалах.
Отмечается, что 73% опрошенных сообщили, что не представляют свою жизнь без интернета, а не пользуются им лишь 2% россиян.
Две трети респондентов (66%) воспринимают возможность полного отключения страны от Всемирной паутины как нарушение права человека на свободный доступ к информации. Чаще всего такую мысль высказывали в Сибири (72%), на Урале и в Центральном федеральном округе (69%), реже – в Северо-Западном федеральном округе (59%) и на Северном Кавказе (55%).
Также 19% россиян полагают, что полное отключение интернета в России невозможно осуществить технически, так как граждане будут обходить блокировку различными способами. Еще 12% считают, что возможность полного отключения страны от Сети полезна, но в настоящее время не нужна. Поддерживают полное отключение России от интернета лишь 3% респондентов.
Исследование проводилось 11–18 октября в городах с населением более 100 тысяч человек среди 1 000 граждан России в возрасте от 18 до 65 лет.
Ранее специалист по соцсетям и цифровым медиа Говардского университета Ингрид Стерджис заявила, что сбой в работе социальной сети Facebook заставил людей задуматься об их зависимости от интернета. Она объяснила, что сбои в работе соцсетей вызвали реальные последствия для многих пользователей.
Эксперт рассказал, могут ли сделать Рунет автономным
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