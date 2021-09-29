Эксперты раскрыли новую схему мошенничества в соцсети "ВКонтакте"

11:24
Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили в социальной сети "ВКонтакте" сообщества, предлагающие открыть "коробку с сюрпризом". Об этом говорится в исследовании организации.
Чтобы коробка открылась, пользователям предлагали перевести от 200 до 1 200 рублей. Затем из нее должны были выпадать различные подарки.
Однако анализ Роскачества и отзывы в интернете показали, что никто из игравших так и не получил технику. Юристы считают, что данная схема аналогична запрещенным в РФ онлайн-казино.
Эксперты Роскачестве заметили несколько однотипных сообществ и пришли к выводу, что этим занимается одна и та же компания. Анализ пользовательских соглашений под юрисдикцией Коста-Рики выявил в них признаки мошенничества и бессмысленные формулировки.
Администрация "ВКонтакте" уже заблокировала сообщества и подчеркнула, что продолжит поиск подобных групп.
Роскачество также направило соответствующее обращение в Роскомнадзор.
Ранее в Дептрансе предупредили о новом способе мошенничества. Пользователям Viber начали приходить сообщения от имени техподдержки Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Дептранс предупредил о новом способе мошенничества
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