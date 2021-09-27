Москвичей предупредили о мошенниках, пишущих от имени техподдержки паркинга

Фото: depositphotos/tatsianama
В департаменте транспорта столицы рассказали о существовании мошенников, которые пишут пользователям мессенджера Viber от имени техподдержки Администратора московского парковочного пространства (АМПП). Предупреждение о злоумышленниках опубликовал телеграм-канал Дептранса Москвы.
Жителям столицы напомнили, что "Московский паркинг" не запрашивает данные у пользователей и не пишет с других номеров в мессенджеры.
Москвичам порекомендовали быть внимательнее и не отвечать на подобные сообщения, а также добавлять номера возможных злоумышленников в черный список.
Ранее россиян предупредили о фейковых звонках с номеров близких. Телефонные мошенники могут использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное. При этом злоумышленники могут осуществлять целевые атаки, подменяя номер человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: