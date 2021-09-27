Москвичей предупредили о мошенниках, пишущих от имени техподдержки паркинга

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В департаменте транспорта столицы рассказали о существовании мошенников, которые пишут пользователям мессенджера Viber от имени техподдержки Администратора московского парковочного пространства (АМПП). Предупреждение о злоумышленниках опубликовал телеграм-канал Дептранса Москвы.

Жителям столицы напомнили, что "Московский паркинг" не запрашивает данные у пользователей и не пишет с других номеров в мессенджеры.

Москвичам порекомендовали быть внимательнее и не отвечать на подобные сообщения, а также добавлять номера возможных злоумышленников в черный список.

Ранее россиян предупредили о фейковых звонках с номеров близких. Телефонные мошенники могут использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное. При этом злоумышленники могут осуществлять целевые атаки, подменяя номер человека.