В России провели тест работы Рунета при отключении от глобальной Сети – СМИ

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В России с 15 июня по 15 июля прошли учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования Рунета при его отключении от глобальной мировой Сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика".
Отмечается, что документы не содержат подробностей относительно результатов учений и того, чему именно они были посвящены. Однако источник издания на рынке связи привел некоторые детали, уточнив, что в учениях участвовали четыре крупнейших российских оператора, а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг".
"Цель учений – определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно, учения признаны успешными", – рассказал источник.
Другой источник отметил, что в рамках учений проводилась проверка возможности "физического отключения российской части интернета". В Роскомнадзоре данную информацию не опровергли, однако и не стали подтверждать.
"В соответствии с законодательством учения проводятся ежегодно, (они. – Прим. ред.) направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет", – сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре опровергли информацию, что оборудование технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), используемое ведомством для исполнения закона "О суверенном Рунете", приводит к сбоям в работе операторов связи.
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