Качество связи и интернета улучшили по всему кольцу ЦКАД

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
К запуску движения по всей Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) МТС улучшила мобильную связь и интернет, обновив оборудование и установив новые базовые станции. Об этом сообщили в пресс-службе оператора. Всего вдоль трассы, протяженность которой составляет более 336 километров, установили более 400 базовых станций различных стандартов.
Сообщается, что в ближайшее время будет установлено еще 50 базовых станций стандарта LTE. Отмечается, что выгоду ощутят не только автомобилисты, но и жители близлежащих населенных пунктов, среди которых Домодедово, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Дмитров, Богородский и Щелково.
По данным оператора, сейчас средняя скорость мобильного интернета в сети LTE МТС на ЦКАД составляет более 35 мегабит в секунду. Таким образом, в пути можно оплатить проезд по платному участку дороги через мобильное приложение, проложить маршрут, послушать подкаст и даже посмотреть сериал.
"ЦКАД – один из важнейших дорожных проектов Московского региона с интенсивностью движения около 40 тысяч автомобилей в сутки. Водителям и пассажирам, а также службам, обеспечивающим безопасность и порядок на дороге, нужны голосовая связь и доступ к мобильному интернету в режиме 24/7, и мы делаем все необходимое, чтобы предоставить им эту возможность", – отметил директор по стратегии и развитию МТС Московского региона Дмитрий Поляков.
8 июля Владимир Путин открыл для движения заключительный участок ЦКАД от Калужского до Симферопольского шоссе. Президент проехал по нему за рулем "Ауруса".
Протяженность открытого отрезка дороги составляет 25 километров, а общая протяженность ЦКАД – 336,5 километра. Трасса пересекает 13 федеральных автодорог.
Стоимость проезда по ней для легковых автомобилей составляет около 3 рублей за километр, а для грузовых – примерно 9 рублей. На дороге применяется система взимания платы "Свободный поток", благодаря чему водителям не требуется останавливаться у рамок оплаты, а максимальная разрешенная скорость движения по новой магистрали составляет 110 километров в час.
"Это наш город": открылся последний участок ЦКАД
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