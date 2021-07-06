Названы самые популярные в России соцсети

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Почти половина россиян – 48% – пользуются социальной сетью "ВКонтакте", следует из опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

"Наиболее популярные в России социальные сети: "ВКонтакте" (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), "Одноклассники" (32%), TikTok (17%)", – говорится в сообщении.

При этом 16% россиян, принявших участие в опросе, заявили, что не пользуются соцсетями.

В ходе исследования у пользователей также спросили, в какой из социальных сетей они чаще всего сталкивались с оскорблениями и агрессивным поведением. Лидером рейтинга стала "ВКонтакте" – ее назвали 22% россиян, на втором месте – Instagram (18%), на третьем –TikTok (13%). Кроме того, 5% считают, что агрессивное поведение одинаково распространено на всех подобных площадках.

Ранее стало известно, что компании Facebook, WhatsApp и Twitter не провели локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ. За это, по данным Роскомнадзора, им грозит административное наказание в размере от одного до 16 миллионов рублей.