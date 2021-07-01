Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете

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Фото: depositphotos/fizkes
Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал об опасности оставления данных своих банковских карт в интернете.
"Часто бывает и так, что злоумышленники меняют страницы сайтов, делая "зеркала", – определить это достаточно сложно. Люди вводят данные, отдают деньги, но не получают услугу, а затем данные этих карт позволяют снимать деньги за другие операции", – рассказал Кусков агентству "Прайм".
Специалист подчеркнул, что не стоит заходить на незнакомые сайты и отвечать на электронные письма от незнакомцев.
Также он призвал внимательно следить за своими действиями в интернете, отправлять и читать письма только от знакомых людей.
Ранее руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал, что некоторые снимки, которые люди выкладывают в социальных сетях, могут быть источником информации для злоумышленников.
По его словам, профиль в соцсетях, доступный для всех, не является местом размещения фото билетов или посадочных талонов на самолет. Информация, которая читается на таких снимках, дает возможность получить доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании, где сохранены паспортные данные, электронная почта и другая информация.
Глава Лиги безопасного интернета о правилах общения в Сети
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