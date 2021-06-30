Путин заявил об отсутствии планов блокировки западных соцсетей в России

13:49
Путин заявил, что в России нет планов блокировки западных соцсетей
Власти России не имеют планов, касающихся блокировки зарубежных социальных сетей, заявил Владимир Путин.
"Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними", – сказал президент в ходе ежегодной прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос.
Однако, по словам Путина, проблему представляет пренебрежительное отношение международных интернет-платформ к требованиям российских властей удалять запрещенный контент, в том числе детскую порнографию и призывы к суициду.
"Есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы", – пояснил он.
Ранее Путин подписал закон о штрафах для YouTube, Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией.
До этого президент подписал закон, по которому Роскомнадзор наделяется правом блокировать полностью или частично те интернет-платформы, которые ограничивают значимую информацию на территории РФ по ряду факторов. К ним относятся национальность, язык, происхождение и иные параметры.
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